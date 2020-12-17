Adıyaman Müftülüğünden engellilere sandalye desteği
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Adıyaman Müftülüğünden engellilere sandalye desteği

17.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:27
Adıyaman Müftülüğünden engellilere sandalye desteği

Adıyaman Müftülüğü tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Adıyaman Müftülüğü tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Kahta ilçesinde ihtiyacı olan engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını giderdi. Müftü Taşçı, beyin felci geçirip iki ayağından engelli olan Nazime Can'a sandalyesini Girne mahallesindeki evinde ziyaret ederek teslim etti.

Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Çelik ve engelli komisyon üyeleri ise Samsat ve Tut ilçelerindeki engellilere tekerlekli sandalye teslim etti.

Müftü Mehmet Taşcı, Adıyaman İl Müftülüğün engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, engellilerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Müftü Taşçı, "Peygamber Efendimiz insanlar arasında ırk-renk, zengin-fakir, engelli-engelsiz hiçbir hususta ayrım yapmamış, onlara değer vermiş, onlara iyi davrananları övmüştür. Asıl engel şu gördüğümüz bedenimizde ve vücudumuzda olan maddi engeller değil, asıl engel gözlerimizde olup iyilik ve güzellikleri görmemektir" dedi.

Kahta ilçesinde Musa Peygamber camii alt katında açılan Ömer Yaşar 4-6 yaş Kuran Kursunu ve müftülük hizmet binası inşaatını inceleyen İl Müftüsü Mehmet Taşcı Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik'den cami ve Kuran Kursu inşaatları hakkında bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Adıyaman Müftülüğünden engellilere sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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