ADIYAMAN Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı

Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandıADIYAMAN'da, çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli M.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı

ADIYAMAN'da, çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli M.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Talak'a ait 02 MA 0383 plakalı motosiklet, evinin önünde park halindeyken çalındı. Motorunun çalındığını fark eden Talak, polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada motosikleti M.G.'nin çaldığını ve son olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde görüldüğünü belirlendi. Mahalleye giden ekipler yaşanan kovalamacanın ardından motosikleti çalan M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA