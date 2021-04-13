Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Alagöz, Sincik ilçesinde öğrenciler ile bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sincik ilçesini ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sincik ilçesini ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz eğitim öğretim çalışmalarını yerinde görmek için Sincik ilçesinde temaslarda bulundu.

Yüz yüze eğitim çalışmalarını ve okullarda alınan salgın tedbirlerini yerinde görmek için Dilektepe İlkokulu ve Çamdere İlk ve Ortaokullarını ziyaret eden Alagöz, okul idarecilerinden okullarda alınan salgın tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Alagöz, bir süre öğrencilerle sohbet ederek derslerine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül