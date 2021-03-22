Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

22.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.

14 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde, sağlık çalışanı tarafından ikinci doz aşısı yapılan Alagöz, yaptığı açıklamada, köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alagöz, "İnşallah aşılama çalışmalarının sonunda çalışanlarımız ve öğrencilerimiz daha da güvenli bir şekilde eğitim öğretime devam edecektir. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:13:27. #1.14#
title