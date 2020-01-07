Adıyaman Milletvekilleri Bakan Turhan ile görüştü

07.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:17

Adıyaman Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Adıyaman'da ki yatırımları görüştü.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Muhammet Fatih Toprak, hızlı tren projesi ve Narince-Gerger yolunun yapım işini görüştü.



Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Bu yıl Narince-Gerger yolunun yapım işi ihale ediliyor. Diğer devam eden il ve ilçe yollarını Bakanımız ile konuştuk. Hızlı Tren Proje bazında tamamlanıyor. Narince-Gerger yolu ile Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesi başta olmak üzere tüm projeleri ziyaretimizde konuştuk. Adıyaman'ın yatırımları konusunda gösterdiği ilgi ve verdiği güçlü destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA