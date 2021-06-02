Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak adına dikilmiş 3 adet fidan sertifikasını hediye etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre