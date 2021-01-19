Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

ADIYAMAN'da, gece başlayan mevsimin ilk kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Sokakların beyaza büründüğü kentte, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Belediye ekipleri, kar yağışı sonrası kaldırımlarda küreme çalışması yaparken, yollarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN