Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

19.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:37
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

ADIYAMAN'da, gece başlayan mevsimin ilk kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

ADIYAMAN'da, gece başlayan mevsimin ilk kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Sokakların beyaza büründüğü kentte, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Belediye ekipleri, kar yağışı sonrası kaldırımlarda küreme çalışması yaparken, yollarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.


Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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