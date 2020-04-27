ADIYAMAN Mermer ocağına gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar Mermer ocağına gelen tilkiyi elleriyle besliyorlarADIYAMAN'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.

Mermer ocağına gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

ADIYAMAN'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaşköy kırsalında bulunan mermer ocağına 3 ay önce bir tilki geldi. Şantiyede çalışan işçiler aç olduğunu anladıkları hayvana yiyecek verdi. Karnını doyurduktan sonra giden tilki sonraki günlerde de düzenli olarak mermer ocağına gelmeye devam etti. Yaklaşık 3 aydır şantiyeye gelen tilki, 30 kişinin çalıştığı mermer ocağında beslenmeye devam etti. Her gün gelen tilki, kendisini elleriyle besleyen çalışanların maskotu haline geldi. Çalışanlar, 'Maco' adını verdikleri tilkinin 3 aydır günde iki kez şantiyeye geldiğini ve karnını duyurduklarını bu durumdan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA