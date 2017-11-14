Adıyaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis ekiplerince Adıyaman merkez, Kahta, Besni ve Çelikhan ilçeleri ile İstanbul, Ankara ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.



Örgütün "esnaf ve mahrem imam yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.