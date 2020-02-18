Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 3 ilde, 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:07
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

merkezli 3 ilde, 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, Hatay, Mersin ve Niğde'de 3 adrese operasyon düzenlendi. Komiser yardımcısıyken FETÖ/PDY soruşturmalarında meslekten ihraç edilen Duran Ç., Mahmut T. ve Hüseyin Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'a getirileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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