Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonu: 25 Gözaltı

ADIYAMAN merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılğı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli, sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyon, Gaziantep ve Kırıkkale'de şüphelilere ait adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. - Adıyaman

Kaynak: DHA