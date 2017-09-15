Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı.



Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'de gözaltına alınan, öğretmenler, sağlık çalışanları, emekli emniyet mensupları, "mahrem imam" eşleri, askeri öğrenci sorumluları ve talebe mesullerinden oluşan 32 zanlıdan 13'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 19 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.



Soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Eylül'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'de 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.