Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:52
Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere 6 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan A.D, M.Ö, O.K. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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