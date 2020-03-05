Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada
Haberler » Güncel » Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Haber

Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

Mağaza önünden etek hırsızlığı kameradaADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı.

05.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45
Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler