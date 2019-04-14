Adıyaman Lastiği Patlayarak Takla Atan Otomobildeki 7 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Sergen Yılmaz'ın kullandığı 63 DU 030 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkarak takla atan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkan sürücü Sergen Yalçın ile Uğur, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan'ı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruştuma başlatıldı.

Kaynak: DHA