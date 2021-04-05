Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak

Şehir içi ulaşım ağını geliştirmek için ciddi projeleri hayata geçirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevreyolu'nun ilk çalışmalarına başladı.

Şehir içi ulaşım ağını geliştirmek için ciddi projeleri hayata geçirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevreyolu'nun ilk çalışmalarına başladı.

Kuzey Çevreyolu çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolun tamamlanması ile birlikte özellikle OSB'ye giden ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden sanayi bölgesine ulaşabileceğini dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısını sağlayacak olan Kuzey Çevreyolunun ilk kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

Karapınar Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından yolla ilgili kısa bir bilgi veren Kılınç, "Karapınar Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan yolda sürdürülen çalışmalar Kuzey Çevreyolumuzun ilk adımı olacaktır. Bu yolun tamamlanması ile özellikle Organize Sanayi Bölgesine ulaşmak isteyen ağır tonajlı araçlar, şehir merkezine girmeden bu yol ile hedefine ulaşabilecektir. İnşallah bu ve planladığımız diğer projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp, şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:58:52. #1.15#
title