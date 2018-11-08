Adıyaman Kuyuya Düşen Yavru Köpekleri Güvenlik Görevlisi Kurtardı

Adıyaman Üniversitesindeki 3 metre derinlikte kullanılmayan su kuyusuna düşen 7 yavru köpeği güvenlik görevlileri kurtardı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki kampüste kullanılmayan ve üzeri açık olan kuyudan gelen köpek sesini duyan öğrenciler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Baran Özer isimli görevli kendi çabasıyla yavru köpekleri kuyudan çıkarttı. 3 gündür aynı bölgeden köpek sesi geldiğini ifade eden Özer, yavru köpekleri kendi imkanları ile aldığı biberon ve süt ile besleyerek Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alınan köpekler, hayvan barınağına götürüldü.