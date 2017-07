Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin deniz, kum, güneş turizminde belirli bir noktaya ulaştığını belirterek, "Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız lazım. Mesela Adıyaman da bu alanda önemli bir potansiyel. İnşallah tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz." dedi.



Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının 30'uncu yıl dönümü nedeniyle Türkiye Petrolleri (TPAO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, kentin tarihi turistik değerleri, zengin florasıyla, Anadolu'nun en kadim yerleşim yerlerinden birisi olduğuna işaret etti.



Adıyaman'da turizmin daha da geliştirilmesi için 58 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını aktaran Avcı, Cumhuriyet tarihindeki yatırımlardan daha fazlasının AK Parti hükümeti döneminde gerçekleştirildiğini söyledi.



Yatırımları yeterli görmediklerini anlatan Avcı, kentteki müze beklentisiyle ilgili 3 salon bulunmasını öngördüklerini, kültür merkezi ve müzeyle ilgili Kalkınma Bakanlığıyla temas halinde olduklarını, imza aşamasının henüz tamamlandığını bildirdi.



Adıyaman'ın sahip olduğu potansiyelle turizmde elinde bulundurduğu payın çok daha fazlasını hak ettiğini anlatan Avcı, şöyle konuştu:



"Gerçekten deniz, kum ve güneş turizminde Türkiye belirli noktaya geldi. Ama Türkiye için bu yeterli değil. Çünkü alanımız geniş. Tarih, dini miras, kültür, gastronomi gibi aklınıza gelebilecek her alanda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar potansiyele sahibiz. Bunları kullanmalıyız. Kullanılmadığı zaman yaşanan sorunları geçen yıl gördük ne yazık ki."



Turizmdeki toparlanmanın gösterdiği direncin ülke turizmi açısından gelişme kaydettiğini, bunun sevindirici olduğunu ancak 2016'daki dar boğazında farklı alanlarda da kendini tanıtması gerçeğiyle tanıştırdığını aktaran Avcı, "Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız lazım. Mesela Adıyaman da bu alanda önemli bir potansiyel. İnşallah tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz." diye konuştu.



Bakan Avcı, Adıyaman'daki altyapı yatırımlarını bir an önce tamamlayarak, kenti iç ve dış turizme daha çok açmayı arzuladıklarını kaydetti.



"Açık hava müzesi"



TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise bölgenin tarih, kültür, inanç ve doğa turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.



Doğu ve batı medeniyetinin sentezlendiği Adıyaman'ın açık hava müzesi konumunda bulunan bir şehir olduğunu aktaran Aydın, son dönemlerdeki kalkınma hamleleriyle bu potansiyellerin daha fazla gündeme getirileceğini kaydetti.



Adıyaman'ın huzurun hakim olduğunu, bu değerli toprakların Türkiye ve dünya turizmine kazandırılmasının önemine işaret eden Aydın, kent turizminin daha etkili hale getirilmesi için bölge turizminin birbirine entegre edilmesi gerektiğini dile getirdi.



KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Adıyaman'ın sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak için çıktığı yolcukta adı gibi yaman işler başarabileceğine inandığını söyledi.



Türkiye'deki dostlarını her zaman ağırlamak istediklerini dile getiren Ataoğlu, "Belki daha önce KKTC'ye gelen veya gelemeyenler vardır aranızda. Ama şunu unutmayın ki sizlerin orada bir adanız var." dedi.



Müze talebi



Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da bilinen en eski çağlara kadar yaşam izlerine rastlanan Adıyaman'da geçmişten bugüne kadar huzur içerisinde yaşandığını ifade etti.



Envanteride 30 bin kadar eseri bulunan Adıyaman'ın sadece bunlardan bin 500 kadarını sergileyebildiğini anlatan Kalkancı, kente yeni bir müze yapılması konusunda Bakan Avcı'dan destek istedi.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise Adıyaman'ın geçmişten bugüne kadar huzurlu bir görüntü verdiğini, bin yıllardır farklı medeniyetlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir kent olduğuna işaret etti.