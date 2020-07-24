ADIYAMAN Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti
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ADIYAMAN Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti

Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna ettiADIYAMAN'da, köprüde intihara kalkışan Çiğdem A. (21) polis ekiplerince ikna edildi.

24.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:47

Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti

ADIYAMAN'da, köprüde intihara kalkışan Çiğdem A. (21) polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktaki üst geçit köprüsüne çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Çiğdem A.'yı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yarım saat konuştuğu Çiğdem A.'yı ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Çiğdem A. sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ADIYAMAN Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti

Kaynak: DHA

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