Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
07.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:40
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA