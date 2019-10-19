Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.10.2019 08:40
Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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