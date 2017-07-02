Adıyaman Kırlangıcın Yardımına Itfaiye Yetişti

Kırlangıcın yardımına itfaiye yetişti



ADIYAMAN'da yuvasından düşen yavru kırlangıç, itfaiye erleri tarafından yuvasına konuldu.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş kapısının tavanında yuvası bulunan ve yuvadan düşen yavru kırlangıcı görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kırlangıç yuvasına konuldu. Vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür ederek vatandaşlık görevlerini yaptıklarını belirtti