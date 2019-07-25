ADIYAMAN KENT MERKEZİNDE YAKALANAN GELİNCİK KORUMA ALTINA ALINDI

ADIYAMAN'da, vatandaşlar tarafından kent merkezinde görülen gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde vatandaşlar sansara benzer hayvanlar gördüklerini belirterek belediye ekiplerine haber verdi. Mahalle gelen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yemli kafes yardımı ile gelinciği yakaladı.

Veteriner kliniğine götürülen gelincik beslenerek bakımı yapıldı. Kent merkezinde nadir olarak görülen hayvanlardan olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yusuf Işık, Vatandaşlarımız tarafından merkez Siteler Mahallesi'nde sansar olduğuna dair ihbar geldi. Biz de ihbarı değerlendirdik yakalama ekipmanlarımızı kurduk. Bölgede ailesiyle beraber 5 gelincik olduğunu tahmin ediyoruz. Net sayıyı bilmiyoruz. Bir aile var orada şuanda babayı yakaladık. Diğer aile fertlerini yakalamak için ekip ve ekipmanlarımız orada. Olurda şehrimizin farklı bölgelerinde vatandaşlarımız gelincik görürse öldürmesin bizlere haber versin. Normalde çok zararlı bir hayvan değil kendine herhangi bir zarar hissetmediği sürece insanlara karşı tepki vermiyor. Tepki verirse insanlara saldırır menüsünde insanlar yok menüsünde kuşlar var, tavuklar var, böcekler var o yüzden mümkün olduğu kadar bize ihbarda bulunsunlar dedi.

Kaynak: DHA