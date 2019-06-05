ADIYAMAN KAZA YAPAN AMBULANSTAKİ HAMİLE SURİYELİ, BAŞKA AMBULANSA ALINDI
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AJ 511 plakalı ambulans, Mehmet Dilgin yönetimindeki 06 GID 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriye uyruklu Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
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