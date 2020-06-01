ADIYAMAN Kaynak yaparken, yangın çıkardı
Kaynak yaparken, yangın çıkardıADIYAMAN'da, bir işyerinin çatısında kaynak yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
01.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:04
Kaynak yaparken, yangın çıkardı
ADIYAMAN'da, bir işyerinin çatısında kaynak yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mahmut Akın'a ait tamirhanenin çatı katında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen tamirhane çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, işyerinde hasara yol açtı.
Kaynak: DHA