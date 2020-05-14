ADIYAMAN Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma
Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarmaADIYAMAN'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
14.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:52
Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma
ADIYAMAN'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Gümüşkaya köyünde Müslüm Göksu'ya ait keçi, sürüden ayrılarak sarp kayalıklara çıktı, ancak geri inemedi. Göksü, keçiyi kurtaramayınca AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, kayalıklara çıkıp, halatlarla keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: DHA