Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı
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Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattıAdıyaman'da, yola kavşak yapılmasını isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı.

03.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:50
Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

'da, yola kavşak yapılmasını isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı.

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'nci kilometresinde bulunan Turuş ve Gümüşkaya köylerinin girişlerinde kavşak olmadığı için ters yönden gitmek zorunda kaldıklarını belirten köylüler yolu trafiğe kapattı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna etmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı
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