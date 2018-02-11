Adıyaman Karamollaoğlu, Adıyaman'da

Karamollaoğlu, Adıyaman'da

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin Adıyaman il kongresine katıldı.

Temel Karamollaoğlu, ilk olarak Çelikhan ilçesinde esnafları ziyaret etti. Burada esnaflarla sohbet eden Karamollaoğlu, partisinin il kongresindeki konuşmasında Afrin harekatına ilişkin değerlendirme yaptı.

Türkiye'de halkın huzurunun kalmadığını ve bu konuda iktidarı sürekli uyardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Bugün başımıza gelenler yeni değil. Tam 120 yıllık bir geçmişi var. Biz bu 120 yıllık geçmiş görmezsek bu bölgede suni olarak getirilip yerleştirilmiş olan bir İsrail'in farkında olmazsak problemi çözemeyiz. İsrail'in bugün en önemli müttefiki ABD'dir. Siz Amerika ile bir araya gelerek İsrail problemini çözemezsiniz? diye konuştu.