Adıyaman kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

18.09.2019 16:50

Kanser hastasına, ambulans helikopter desteği

ADIYAMAN'da mide kanseri teşhisi konulan Ahmet Özer (68), ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri tedavisi teşhisi konulan Ahmet Özer'in Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi. Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yaptı. Kanser hastası Özer daha sonra ambulans helikopter ile tedavisi yapılmak üzere Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA