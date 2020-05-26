ADIYAMAN Kahtalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
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ADIYAMAN Kahtalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Kahtalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyorADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.

26.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:24

Kahtalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.

81 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahta ilçesinde vatandaşlar uyuyor. İlçede kısıtlama sonrası sokak ve caddeler boşalırken, emniyet ekipleri ise dışarıda gördükleri vatandaşları uyarıyor.

ADIYAMAN Kahtalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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