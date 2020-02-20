Adıyaman kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

20.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:41
Adıyaman kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaşarak sağlık görevlilerine verdi. Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haci BOZKURT/KAHTA (), (DHA)-

Kaynak: DHA

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: Adıyaman kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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