Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:07

'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta-Siverek karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erol Kaplan (24) yönetimindeki 34 LL 0707 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Furkan Zencirci (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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