Adıyaman - Kahta'da Korkutan Yangın Hd

Kahta'da korkutan yangın

ADIYAMAN'IN Kahta ilçesinde bir evde bilinmeyen nedenle başlayan yangın mahalleyi korkuttu.

Mahalleyi ayağa kaldıran yangın akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi Kömür Camisi yakınında meydana geldi. Komşusuna oturmaya giden Fatma Bozkurt'in (80) evinde dumanların yükseldiğini gören komşuları koşarak kendisine haber verdi. Mahalleli vatandaşlar da itfaiye ve polise haber verdi. Eve gelen Bozkurt evini saran dumanları görünce şoka girdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü. Yangında 3 odanın yerde serili olan halı ve kilimleri yanarak kullanılmaz hale geldi.