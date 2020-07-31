ADIYAMAN Kahta'da kaza: 2 yaralı
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ADIYAMAN Kahta'da kaza: 2 yaralı

Kahta'da kaza: 2 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

31.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:08

Kahta'da kaza: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Kahta Adıyaman Karayolunun küçük sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Necati Kiriş idaresindeki 34 AJC 014 plakalı hafif ticari araç ile Münevver Denizhan idaresindeki 44 ASU 986 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Kiriş ve Denizhan yaralandı.Yaralı sürücüler kaza yerine gönderilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım araçların yoldan çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

ADIYAMAN Kahta'da kaza: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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