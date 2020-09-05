ADIYAMAN Kahta'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı
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ADIYAMAN Kahta'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı

Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobil çarpıştı.

05.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:43

Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahraman Karakoca'nın kullandığı 34 AE 6569 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şükrü Köse idaresindeki 02 HC 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile beraberlerinde bulunan yolcular Leyla Karakoca, Cemile Karakoca ve Besi Özer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN Kahta'da iki otomobil çarpıştı 5 yaralı

Kaynak: DHA

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