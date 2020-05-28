ADIYAMAN Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.

Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı'nda oturan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan hastanın yaşadığı binadakilere de sağlık taramasından geçirildi. 20 dairenin bulunduğu binadakilerin taramasında 11 kişinin daha koronavirüse yakalandıkları belirlendi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 12 kişinin tedavilerine başlanırken, 9 katlı bina ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararı sonrası binanın girişi şeritle kapatılarak, polis görevlendirdi. Kimsenin girmesine ve çıkmasına izin verilmeyen apartmanda yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

Kaynak: DHA