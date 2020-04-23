ADIYAMAN Jandarmadan 23 Nisan konvoyu Jandarmadan 23 Nisan konvoyuADIYAMAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleyecek kentte tur attı.

Jandarmadan 23 Nisan konvoyu

ADIYAMAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleyecek kentte tur attı. Bazı vatandaşlar konvoya katılırken, bazıları ise balkonlardan alkış tutarak kutlamalara katıldı.

Kaynak: DHA