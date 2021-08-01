Adıyaman İtfaiyesi'nden Manavgat ve Osmaniye'ye destek

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ülkenin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için başlatılan seferberliğe katıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ülkenin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için başlatılan seferberliğe katıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 3 kişilik ekip, ilk olarak Osmaniye'de başlayan yangına ardından ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için yola çıktı.

Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, "Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için biz de Adıyaman Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermek istedik. Yangın haberlerinin alınması ile kısa süre içerisinde tüm hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz, hemen yola çıktı. İlk olarak Osmaniye'deki yangına müdahale eden arkadaşlarımız, buradaki yangının kontrol altına alınmasından sonra ilimize gelerek gerekli araç ve teçhizat bakımını yaptıktan hemen sonra bu kez Manavgat'a gitti. Adıyaman İtfaiyesi buradaki ekipler tarafından ihtiyaç duyulan noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rabbim ülkemize felaketin hiçbir türlüsünü yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı