Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte dar gelirli ihtiyaç sahibi 10 aileye gıda yardımı yaptı.

Dernek Başkanı Cihan Akbilek, farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Dernek üyeleriyle belirlenen ailelere gıda yardım kolisini ulaştırdıKlarını belirten Akbilek, "farkındalık oluşturmak ve tüm gazetecilerimiz adına yoksul ailelere ve yetim çocuklarımıza gıda kolileri ve nakdi yardımda bulunduk. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz." dedi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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