ADIYAMAN İnşaattan düşen işçi yaralandı
İnşaattan düşen işçi yaralandıAdıyaman'da, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek düşen kalıpçı ustası yaralandı.
İnşaattan düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek düşen kalıpçı ustası yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaatın 2'inci katında çalışan İbrahim Örüncü(20), üstünde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek aşağı düştü. Örüncü, düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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