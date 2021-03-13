ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (35) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir inşaatın 1'inci katında çalışan kalıpçı ustası Ahmet El Hüseyin, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek yere düştü. İnşaat işçisinin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı