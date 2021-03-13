ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
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ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

13.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:04

İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandıADIYAMAN'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (35) yaralandı.

İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (35) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir inşaatın 1'inci katında çalışan kalıpçı ustası Ahmet El Hüseyin, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek yere düştü. İnşaat işçisinin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
ADIYAMAN İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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