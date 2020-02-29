Adıyaman inanç turizminden aldığı payı artırmak istiyor

29.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:34

Adıyaman, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminden daha fazla fay almak istiyor.

Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal'ın kabrinin yanı başında külliye ve cami inşa ediliyor. Cami ve külliyenin yapımı tamamlandığında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Samsat Müftüsü Metin Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin inanç turizminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal'ın kabrinin ilçede bulunduğuna işaret eden Kara, Safvan Bin Muattal'ın o dönem Medine'yi terk ederek Adıyaman ve bölge illerde İslam karşıtlarına karşı cihat ettiğini ifade etti.

Safvan Bin Muattal'ın Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed ile Hendek Savaşı'na kendi kabilesiyle katılarak kahramanlık gösterdiğini aktaran Kara, sahabenin ömrünün 40 yılını bu topraklarda geçirdiğini kaydetti.

Safvan Bin Muattal'ın kabrinin geçen yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Kara, çevre illere gelen yerli ve yabancı turistlerinde Muattal'ın kabrini ziyaret etmeye davet etti.

Çevre illere gelen ziyaretçileri Adıyaman'a Safvan Bin Muattal'ın kabrini ziyaret etmeye davet eden Kara, "Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen ziyaretçilerimiz burada karşılamaya hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA