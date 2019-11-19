Adıyaman'ın zenginlikleri İstanbul'da tanıtılacak

19.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:14

Adıyaman Belediyesi, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek

"Adıyaman Tanıtım Günleri"nde kenti tanıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED), Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman

Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle 21-24 Kasım tarihleri

arasında İstanbul'da bu yıl 2'inci düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

Adıyaman'ı her yönüyle tanıtmak için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, deneyimli ekip ve Adıyaman'ın güzelliklerini yansıtan materyallerle Yenikapı etkinlik

alanında yerini alacak.

Tanıtım Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı

Süleyman Kılınç, İstanbul'da yaşayan tüm Adıyamanlıları, Adıyaman sevdalılarını ve

Adıyaman'ı tanımak isteyen vatandaşları Yenikapı'daki organizasyona davet etti.



Adıyaman tarihinin, kültürünün ve lezzetlerinin dört gün boyunca tanıtılacağı etkinlik

için Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği sağladıklarını da belirten Kılınç, "Huzur ve barış kenti olarak bilinen Adıyaman'ın kültürünü, tarihini ve doğasını İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah dört gün boyunca, görevlendirdiğimiz personellerimizle standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimize

ilimizin tescilli ürünleri ikram edip, kültürel değerlerimizi sergileyerek tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki program, 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00'da

gerçekleştirilecek olan açılış programıyla başlayacak ve 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA