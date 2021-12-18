ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Adıyaman Kuzey ve Kuzey Batı bölgesinde bulunan Karadağ Ormanlık alanı yoğun sise teslim oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerleyebiliyor. Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı sürerken, hissedin hava sıcaklığı 5 derecede seyrediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet