Adıyaman'ın Yöresel Yemek ve Tatlıları Görücüye Çıktı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Geleneksel Gastronomi Günü" etkinliğinde, kente özgü birbirinden farklı tatlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

ADYÜ yerleşkesindeki programda, fırında pirinç tavadan tavuklu pilava, dolmadan çiğ köfteye, şıllık tatlısından peynirli helva tatlısına ve kavurmalı hıtapa kadar çok sayıda yemek ve tatlı çeşidi sergilendi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri arasında düzenlenen tatlı yarışmasında dereceye giren Revşen İlbaş, Murat Ercamal ve Şule Eminenur Bıyık da ödüllendirildi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, yaptığı konuşmada, amaçlarının Adıyaman kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Gastronomi Günü'nde Adıyaman'ın en önemli ustalarının kendileriyle birlikte olmasından ve öğrencilerin yarışmasından memnuniyet duyduğunu belirten Gönüllü, Adıyaman'ın geçmişten günümüze uzanan mutfağını görmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Adıyaman Belediye Başkanvekili Sait Kutlu ise güzel ve değişik bir organizasyon olduğunu, çocukluğundan beri tatmadığı yöresel yemekleri etkinlik sayesinde yeniden tatmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Adıyaman Aşçı ve Pastacılar Derneği (ADAPAT) Başkanı Sait Önder de etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Programın ardından, hazırlanan yemek ve tatlılar davetlilere ikram edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da katıldı.