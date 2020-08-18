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Adıyaman'ın "yerli bal arıları" çoğaltılacak

Adıyaman'da yerli bal arılarının tespitinin yapılıp çoğaltılması amacıyla Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünce yürütülen projede sona yaklaşıldı.

18.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:05

Adıyaman'da yerli bal arılarının tespitinin yapılıp çoğaltılması amacıyla Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünce yürütülen projede sona yaklaşıldı.

"Adıyaman yerli bal arılarının morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri bakımından tanımlanması" projesi kapsamında, kovan sayısı bakımından bölgenin ve Türkiye'nin önde gelen illerinden Adıyaman'a özgü yerli arılar tespit edilerek tescillenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve proje yöneticisi Atilla Öztokmak, AA muhabirine, projenin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce kabul edilerek geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin 148 bin lira bütçeli olduğunu aktaran Öztokmak, şöyle konuştu:

"Bu proje ile Adıyaman'ın tüm ilçelerinde çalışma yaptık. Adıyaman'ın yerli bal arılarını tespit edip vatandaştan bu arıları satın aldık. Yaptığımız tarama çalışmaları sonucunda 5 ilçemizde yerli bal arılarını belirledik. Yerli arı kovanlarını merkeze bağlı İncebağ köyü sınırlarında bulunan ve enstitümüz tarafından alınan ormanlık bölgedeki sahaya getirdik. Her bir ilçeden gelen 15'er kovandan oluşan toplam 75 kovanla çalışmaları sürdürüyoruz. Ayrıca proje ortağımız olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne bu arılardan örnekler gönderdik. Orada da arıların morfolojik özellikleri inceleniyor."

"Yerli bal arıları tanımlanmış olacak"

Ziraat yüksek mühendisi de olan Öztokmak, arılara yönelik "saldırganlık, hijyen testi, uçuş etkinliği, yavru sahası ölçümleri" gibi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Projemiz tamamlandıktan sonra rapor hazırlayacağız. Bütün bu çalışmaların değerlendirmeleri sonucunda projemiz Bakanlığımızda oluşturulacak kurulda onaylanırsa Adıyaman'ın yerli bal arılarını tanımlamış olacağız. Bu projenin devamında da Adıyaman yerli bal arılarının ıslahı sonrasında ana arı üretimi hedefliyoruz. Bu ırkımız ile oluşturulacak melez ırkların ana arılarını öncelikle Adıyaman, sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne satmayı planlıyoruz."

Projede görev alan ziraat yüksek mühendisi Öznur Çağlar ise projeden ümitli olduklarını anlatarak, yeri arıların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman'ın 'yerli bal arıları' çoğaltılacak

Kaynak: AA

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