Adıyaman'ın tescilli "peygamber üzümü" rekoltesinde artış bekleniyor
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Adıyaman'ın tescilli "peygamber üzümü" rekoltesinde artış bekleniyor

Adıyaman'ın tescilli 'peygamber üzümü' rekoltesinde artış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da "peygamber üzümü" olarak da bilinen coğrafi işaret tescilli Besni üzümünde rekoltede yüzde 10 artış bekleniyor.

Adıyaman'da "peygamber üzümü" olarak da bilinen coğrafi işaret tescilli Besni üzümünde rekoltede yüzde 10 artış bekleniyor.

Temmuz ve ağustos ayları arasında yılda bir kez hasadı yapılan Besni üzümü için tarlada mesai erken saatlerde başlıyor.

İşçiler tarafından bağ makasıyla asmalardan kesilen üzüm, tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor.

Tanelenen üzümler arasında seçilen sağlam üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında yaklaşık 5 ile 7 gün arasında kurumaya bırakılıyor.

Hasat aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği Besni üzümünün olgunlaşmasından kurutularak sofralara ulaşmasına kadar bir haftalık emek gerekiyor.

Kilogramı kuru olarak 8-11 lira arasında satılan üzüm yoğun talep görüyor.

"Yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer, AA muhabirine, coğrafi işaretli Besni üzümünün kentte sadece iki noktada yetiştiğini belirtti.

61 bin dönümde üretimi yapılan Besni üzümünden 2020 yılında 35 bin ton ürün elde edildiğini, bu yıl ise mevsimin kurak geçmesine rağmen rekolte artışı beklediklerini anlatan Tuncer, "Verimlerimiz şu an iyi, çiftçimiz memnun, hastalık ve zararlı böceklere rağmen yapmış olduğumuz tespitlere göre yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Cafer Ulakçı da bu yılki mahsulleri toplamaya başladıklarını belirterek bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Kendisine ait 80 dönümlük alanda üzüm yetiştirdiğini aktaran Ulakçı, "Besni üzümünü burada salkımlarından koparıyoruz ve işçilerimiz tarafından tek tek ayrıştırılıyor, daha sonra bunları zeytinyağı ile yağlayıp kurumaya bırakıyoruz. Yaklaşık 6 gün güneşte kaldıktan sonra satışa hazır hale geliyor. Tüccarlar gelip buradan ürünleri alıp kendi işletmelerinde satıyor." dedi.

İşçilerden Firdevs Kaya da sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip kesim işine başladıklarını anlatarak "Burada işçi olarak çalışmaktayız, ailemle buraya geldik hep beraber çalışarak birbirimize destek oluyoruz. Aylık maaşımız yok genelde tarlalarda işçi olarak çalışmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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