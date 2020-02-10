Adıyaman'ın Sincik ilçesinde buz sarkıtları oluştu

10.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:58

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Bu arada yollarda oluşan buzlanmadan dolayı sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan ilçeye bağlı 7 köy ile 17 mezra yolunun kapanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, hummalı çalışmalar başlatarak kardan dolayı kapanan yolları açma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA