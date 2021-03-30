Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu
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Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu

Adıyaman'ın önemli manevi kanaat önderlerinden olan Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (Seyda Hoca) korona virüs aşısını yaptırdı.

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Adıyaman'ın önemli manevi kanaat önderlerinden olan Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (Seyda Hoca) korona virüs aşısını yaptırdı.

Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyeddin El Cezeri (63) aşısını yaptırdı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve beraberindeki görevliler Seyda Hoca'ya aşısını evinde yaptı.

60 yaş üstü bireylerin aşılanmaya başlamasıyla birlikte aşısını olan Seyda Hoca, "Rabbim bizlere ve tüm insanlığa şifa nasip etsin inşallah. Allah'a güveneceğiz, şifa Allah'tan. Aşı bunu vesile olacak inşallah" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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