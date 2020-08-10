Adıyaman'ın ilk köprülü kavşağı 15 Ağustos'ta hizmete girecek
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Adıyaman'ın ilk köprülü kavşağı 15 Ağustos'ta hizmete girecek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi yanında yapımı devam eden Adıyaman'ın ilk köprülü kavşağında incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın ilk köprülü kavşağı 15 Ağustos'ta hizmete girecek
10.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:51

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi yanında yapımı devam eden Adıyaman'ın ilk köprülü kavşağında incelemelerde bulundu. Kılınç, köprülü kavşağın 15 Ağustos'ta hizmete açılacağını da söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve karayolları tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımına devam edilen köprülü kavşağın ulaşıma açılarak hizmete girmesine sayılı günler kaldı. 15 Ağustos'ta hizmete girmesi planlanan köprülü kavşakta incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ulaşımdı. Ulaşımla ilgili yapacağımız ilk işlerden biri de kazaların çok yaygın olduğu bu bölgede, Altınşehir'de bir battı, çıktı düşüncemiz olmuştu. Dolayısıyla böyle bir projeyle başladık. Bu projenin esas başında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Özellikle bu ekonomik dar boğazın olduğu süreçte bizlere çok ciddi katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımıza, bir önceki ve mevcuttaki ulaştırma bakanımıza, ayrıca Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın beye, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürlerden bir tanesi de halkımıza. Tabiki yaklaşık 600 günlük bir süreçti ama müttehit firmamıza teşekkür ediyoruz 300 günde bitirdiler. İnşallah olağan üstü bir durum olmazsa 15 Ağustos'ta açılışını yapacağız. Gördüğünüz gibi son derece modern, güzel bir battı çıktı oldu. Çok amaçlı bir kavşak oldu. Bu işin başlangıcıydı. İnşallah süreç devam edecek. Şuan başka yerlerde düşüncemiz var. Karayolları Genel Müdürlüğüne durumu ilettik. Temennimiz biran önce Adıyaman'ın ulaşım ile ilgili ufakta olsa en azından bir katkı noktasında bu battı çıktıyla birlikte daha da güzel hizmete imza atacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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